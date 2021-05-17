У президента України Володимира Зеленського пояснили, чому звільняють міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Зазначається, що Степанова звільняють перш за все через провал кампанії з вакцинації від Covid-19 і пильну увагу до міністра з боку НАБУ. Крім того, проти міністра грають і його напружені відносини з профільним комітетом. З 15 його членів як мінімум 9 готові підтримати його відставку.

Максима Степанова планували звільнити ще наприкінці квітня, однак справитись з процедурою до травневих свят Рада могла не встигнути, а залишати МОЗ на кілька тижнів без керівника в «Слузі народу» не наважилися.

Також журналісти, з посиланням на власні джерела, повідомили, що минулої п'ятниці президент України Володимир Зеленський покликав до себе трьох міністрів і запропонував їм піти в відставку.

Увечері з'явилися заяви про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка. Степанов явно не бажав звільнятися, але попросив час, щоб «все обміркувати до вечора». Жодної відповіді на той час так і не надійшло, а в ефірі «Україна 24» Степанов заявив, що ніяких заяв він не писав.

Увечері в Раду надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

Максим Степанов: коротка біографія

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року в селі Сковородіно Амурської області Росії в родині медиків. Невдовзі сім’я переїхала в Україну. У 1990–1992 роках працював санітаром у Слов’янській міській лікарні № 1.

У 1998 році Максим Степанов закінчив Донецький національний медичний університет за спеціальністю «Хірургія». Проте за спеціальністю не працював.

У 1999 році він обійняв посаду заступника генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України», далі – заступника генерального директора ЗАТ «Промислово-фінансова компанія «Віче».

У 2003 році Степанов уперше обійняв посаду в органах влади, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Водночас отримав другу вищу освіту – закінчив Київський національний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Вперше в одеській владі з’явився у 2008 році, коли став першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. Пробув на посаді два роки, після приходу до влади Віктора Януковича був з цієї посади звільнений. З 2011 року був директором поліграфкомбінату «Україна», який одним із перших почав друкувати в країні ID-картки.

У грудні 2016 року Степанов став переможцем конкурсу на посаду голови Одеської ОДА. На цій посаді він змінив Михеїла Саакашвілі.

У січні 2017 тодішній президент Петро Порошенко призначив Степанова головою Одеської ОДА. Але 6 квітня 2019 року відсторонив його від посади. Степанов відмовився покидати посаду, заявивши, що Порошенко перевищив повноваження.