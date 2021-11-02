Посаду міністра оборони Андрій Таран обіймає з 4 березня 2020 року

Міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про заяву Тарана повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України», – написав Мельничук у Telegram.

Як очікується цю посаду отримає Олексій Резніков – віце-прем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, який 1 листопада написав заяву про звільнення з посади.

Того ж дня на з'їзді фракції «Слуга Народу» депутати підтримали рішення президента Володимира Зеленського висунути Резнікова на посаду міністра оборони. Очікується, що Верховна Рада розглядатиме кадрові питання 3-4 листопада.

Посаду міністра оборони 66-річний Андрій Таран обіймає з 4 березня 2020 року. Тоді його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.

З квітня по серпень 2015 року він був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі, у вересні 2015 року увійшов до робочої підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську, де працював до листопада 2015 року.

У грудні 2015 року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, де пробув до квітня 2016-го. У 2016 році був звільнений у запас після досягнення граничного віку генеральської служби.

Як нагадує LB.ua, у грудні минулого року голова фракції «Голос» Сергій Рахманін повідомив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки направив лист президенту щодо незадовільної роботи Тарана.

Напередодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Таран йде «через стан здоров'я та необхідність проводити швидкі реформи».