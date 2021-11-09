Центральна виборча комісія (ЦВК) у вівторок, 9 листопада, визнала обраними народними депутатами на позачергових виборах до Верховної Ради кандидатів від «Слуги народу» Сергія Козиря та Віталія Войцехівського.

За інформацією прес-служби ЦВК, Козир на окрузі №184 у Херсонській області набрав 21365 голосів виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні), а мер Золотоноші Черкаської області Войцехівський на окрузі №197 на Черкащині – 15429 голосів (46,1%).

Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори в Херсонській і Черкаській області відбулись після дострокового припинення повноважень двох народних депутатів – Ігоря Колихаєва й Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації. Колихаєв входив до депутатської групи «За майбутнє», а Скічко – до «Слуги народу».