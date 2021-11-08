Разумков створює в Раді власне депутатаське об'єднання

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійшли до складу нового міжфракційного об'єднання Розумна політика. Про це Разумков повідомив у Facebook.

За його словами, звернення про його створення вже перебуває на розгляді керівництва парламенту. Офіційно про це мають оголосити на наступному пленарному тижні Верховної Ради.

«Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об'єднання», – написав Разумков.

Згідно з публікацією, окрім Разумкова, до міжфракційного об'єднання «Розумна політика» потрапили ще 24 депутати – 21 «слуга народу», двоє з «Батьківщини» і один позафракційний народний обранець:

Людмила Буймістер – позафракційна, колишня членкиня «Слуги народу», не голосувала за президентський законопроект про олігархів та не підтримувала відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова;

Володимир Козак – «Слуга народу» син голови відомого екс-регіонала Василя Козака, родич покійного харківського екс-мера Геннадія Кернеса;

Василь Мокан – «Слуга народу», заступник голови Комітету з питань молоді і спорту, згідно з аналітикою руху ЧЕСНО серед нардепів-«слуг» поправки Мокана враховують найчастіше;

Роман Соха – «Слуга народу», голосував за звільнення Авакова і проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО;

Неллі Яковлєва – «Слуга народу»

Оксана Дмитрієва – «Слуга народу»

Валерій Божик – «Слуга народу»

Дмитро Микиша – «Слуга народу»

Артем Дмитрук – «Слуга народу»

Ольга Саладуха – «Слуга народу»

Олег Воронько – «Слуга народу»

Олександр Бакумов – «Слуга народу»

Ольга Коваль – «Слуга народу»

Дарʼя Володіна – «Слуга народу»

Михайло Новіков – «Слуга народу»

Роман Бабій – «Слуга народу»

Аліна Загоруйко – «Слуга народу»

Костянтин Касай – «Слуга народу»

Дмитро Гурін – «Слуга народу»

Євген Петруняк – «Слуга народу»

Іван Юнаков – «Слуга народу»

Михайло Крячко – «Слуга народу»

Андрій Ніколаєнко – «Батьківщина»

Володимир Кабаненко – «Батьківщина».

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови парламенту. Після звільнення соціологічні опитування показали Разумкову президентський рейтинг на рівні 5-8%.

На відміну від фракцій та груп з правами фракцій, міжфракційне об'єднання не має чітких прав та обов'язків. Такі об'єднання зазвичай схожі на «клуби за інтересами», куди можуть входити депутати з різних фракцій.

Регламент Верховної Ради вказує, що депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, чи організаційного забезпечення їх діяльності. Про створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує головуючий на пленарному засіданні за поданням керівника такого об'єднання.