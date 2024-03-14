Петро Порошенко хотів отримати компенсацію за квитки на літак

Львівський окружний суд відмовив задовольнити позов п'ятого президента Петра Порошенка до віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка й сьомого прикордонного загону та повернути йому понад мільйон грн за квитки на літак. Зазначимо, що Петро Порошенко торік намагався потрапити за кордон, але відрядження політика скасувала Верховна Рада. Адвокати народного депутата у суді розповідали, що Порошенко власним коштом оплатив квитки на літак до США для делегації на 1,2 млн грн. У прес-службі Львівського окружного адмінсуду підтвердили ZAXID.NET, що суд повністю відмовив у задоволенні позову Порошенка. Суддя Зіновій Гавдик ухвалив рішення у середу, 13 березня.

Попри те, що на першому засіданні у справі 17 січня адвокати Ігор Головань та Станіслав Кунянський повідомляли, що Порошенко хоче повернути 1,2 млн грн разом з прикордонників та Олександра Корнієнка, то у матеріалах справи йдеться, що нардеп хотів компенсацій на понад 3 млн грн.

Нагадаємо, що Петро Порошенко 1 грудня 2023 року намагався виїхати з України через пункт пропуску «Краківець – Корчова». Нардеп пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак прикордонники сьомого загону відмовили у виїзді та ніяк не прокоментували таке рішення. Порошенко заявив, що це перешкоджання його дипломатичній роботі. Згодом «Українська правда» повідомила, що виїзд скасували через лист від СБУ з приміткою «Для службового користування».

У СБУ повідомили, що Порошенко їхав на зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Відомство вважає, що Росія хотіла використати це проти України.

Додамо, що 58-річний Петро Порошенко також отримав відмову у виїзді за кордон у травні 2022 року, коли хотів взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Зазначимо, що Порошенко є нардепом та очолює партію «Європейська солідарність». Журнал NV у 2023 році оприлюднив список тридцяти найбагатших українців, в якому Петро та Олексій Порошенки займають третє місце зі статками 954 млн доларів.