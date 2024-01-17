Справу розглядає суддя Львівського окружного адмінсуду Зіновій Гавдик

Львівський окружний адміністративний суд у середу, 17 січня, почав розглядати позов народного депутата Петра Порошенка до першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7-го прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби України. Нагадаємо, що політик 1 грудня 2023 року не зміг перетнути пункт пропуску «Краківець-Корчова». Виїзд заборонили, оскільки відрядження Порошенка скасував віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. У суді адвокати п’ятого президента зазначили, що нардеп мав відрядження до США й оплачував власним коштом п'ять авіаквитків для себе та делегації майже за 1,2 млн грн.

За словами захисників Порошенка, нардеп придбав квитки для подорожі на міжнародний форум до США 29 листопада 2023 року, однак Верховна Рада скасувала відрядження 25 листопада. Тепер у суді представники Порошенка вимагають від Олександра Корнієнка і прикордонників сплатити по понад 500 тис. грн компенсації. Справу розглядає суддя Зіновій Гавдик.

Зазначимо, що після інциденту 1 грудня 2023 року віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі ЗМІ розповідав, що скасував розпорядження Верховної Ради через лист від Служби безпеки України з приміткою «для службового користування», але не розкривав змісту листа. За інформацією СБУ, Порошенко планував зустрітися із проросійським прем'єром Віктором Орбаном, а Росія хотіла використати цю зустріч проти України.

Адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Станіслав Кунянський повідомили, що раніше їхній клієнт без успіху намагався отримати копію документа від Верховної Ради та СБУ. Вони наголошують, що невідомий не лише автор листа, але сам факт існування документа. Захисники вважають заборону перетинати кордон спробою влади тиснути на опозицію.

«Якщо сторона відповідача стверджує про якусь обставину, то вона має її доводити. Це слова самого Корнієнка, однак він не надав жодного доказу. Вважаємо таку позицію нещирою. Буде дивно, якщо цей документ пройде повз суд», – сказав Станіслав Кунянський.

Представник Олександра Корнієнка адвокат Олексій Ющенко та представник прикордонників Віталій Хиря відмовилися надавати копію листа. За словами адвоката, предметом суперечки є розпорядження першого заступника голови Верховної Ради, який скасував відрядження, а не лист від СБУ. Олексій Ющенко розповів, що йдеться про правомірність розпорядження Олександра Корнієнка, тому не потрібно долучати документи з грифом «для службового користування».

Представники Олександра Корнієнка та прикордонників просили суд додатковий час для вивчення документів. Вони зазначили, що згодом зможуть надати додаткові докази. Суд оголосив перерву у підготовчому судовому засіданні до 7 лютого.