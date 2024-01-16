Петро Порошенко 1 грудня 2023 року у пункті пропуску «Краківець-Корчова»

П'ятий президент України Петро Порошенко подав до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає 500 тис. грн моральної компенсації за те, що його торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У середу, 17 січня, справу почне розглядати Львівський окружний адміністративний суд, засідання заплановане на 16:00.

Першим про це повідомив телеграм-канал «ПолітБавовна», який зазначає, що позов також стосується віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, оскільки саме він скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка. Наразі ДПСУ офіційно не прокоментувала позов Петра Порошенка, однак ZAXID.NET вдалось з власних джерел отримати підтвердження про наявність позову.

Зазначимо, що 1 грудня 2023 року Петро Порошенко через пункт пропуску «Краківець-Корчова» намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді й не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України.

Згодом «Українська правда» повідомила, що скасував закордонне відрядження віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, оскільки отримав лист з приміткою «Для службового користування». Зміст листа не розголошували. За інформацією ZAXID.NET, Петро Порошенко завчасно знав про скасоване відрядження.

Наступного дня після інциденту Служба безпеки України повідомила, що нардепу скасували відрядження через заплановану зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У відомстві вважають, що Росія хотіла використати цю зустріч проти України.

Нагадаємо, що 58-річний Петрово Порошенко є народним депутатом та очільником партії «Європейська солідарність». У 2023 році журнал NV оприлюднив список тридцяти найбагатших українців. У рейтингу Петро та Олексій Порошенки, які володіють корпорацією Roshen, займають третє місце зі статками 954 млн доларів. Нардеп також має звання майора запасу. Політика також не випустили з країни у травні 2022 року через пункт пропуску «Рава-Руська». Тоді Порошенко хотів взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО.