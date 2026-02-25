Митрополиту УПЦ МП загрожує вісім років тюрми

Чечелівський районний суд у Дніпрі замінив запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Арсенія (Ігоря Яковенка) на домашній арешт. Правоохоронці підозрюють його у передачі росіянам інформації про розташування українських військових на Донеччині. Про це у середу, 25 лютого, повідомили у Свято-Успенській Святогірській лаврі.

Адвокати митрополита Арсенія просили суд замінити запобіжний з тримання під вартою на взяття на поруки або домашній арешт. Сторона захисту наполягала, що тримання під вартою є «винятковим і крайнім запобіжним заходом у кримінальному провадженні». Крім того, адвокати митрополита клопотали про повернення обвинувального акту «у зв’язку з його невідповідністю вимогам кримінального процесуального законодавства».

Зрештою суддя Тетяна Безрук ухвалила рішення про заміну запобіжного заходу на домашній арешт до 25 квітня 2026 року без носіння електронного браслета. Вказується, що Ігоря Яковенка звільнили з-під варти у залі суду. Проте суд відмовив у повернення обвинувального акту.

Нагадаємо, митрополита УПЦ МП Арсенія СБУ затримала у квітні 2024 року. За даними слідчих, він під час літургії на відео назвав розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донецької області. Відео опублікували на сайті лаври, а також у телеграм-каналі. Слідчі вважають, що таким чином митрополит намагався приховано передати окупантам інформацію про розташування українських військових на лінії фронту. Крім того, встановлено, що Ігор Яковенко неодноразово виправдовував збройну агресію Росії проти України, називаючи повномасштабне вторгнення «громадянським конфліктом».

Митрополиту УПЦ МП після затримання оголосили підозру у поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). 25 квітня 2024 року суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Митрополиту загрожує до восьми років увʼязнення.