Дитина відображає те, що відбувається в родині, через емоції та поведінку

Ваша дитина раптом стала неслухняною, агресивною або, навпаки, замкнулася в собі? Перш ніж шукати проблему в її характері чи віці, варто поставити складніше запитання: а що зараз відбувається у вашій сім’ї? Дитяча психологиня Богдана Оліферчук розповідає, чому за дитячими істериками, тривожністю чи порушеннями поведінки часто стоять невирішені конфлікти дорослих – і як вчасно це помітити.

«Ми дуже часто схильні думати, що дитячі проблеми відокремлені від проблем дорослих. Але насправді це не так. У більшості випадків дитяча поведінка пов’язана з тим, що відбувається в сім’ї або з кимось із батьків», – каже фахівчиня.

Інакше кажучи, дитина нерідко стає індикатором сімейного клімату.

Коли «неслухняність» – це сигнал тривоги

Психологиня розповідає, що батькам важливо зрозуміти: дитина не прокидається зранку з думкою «як би сьогодні зіпсувати мамі день». За агресією, істериками чи замкнутістю завжди стоїть внутрішній процес.

«Дуже часто дитина є симптомом того, що відбувається в сім’ї», – пояснює Богдана Оліферчук.

Це означає, що її поведінка може бути реакцією на:

постійні конфлікти між батьками;

емоційну відстороненість;

замовчування важливих подій;

напружену атмосферу;

відсутність стабільності.

Діти тонко зчитують настрій дорослих – навіть якщо їм нічого не пояснюють. Вони реагують не лише на слова, а й на інтонацію, паузи, мовчання, напругу в повітрі.

Дитина не завжди може пояснити свої переживання, але показує їх поведінкою. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Розлучення: дитина переживає це як втрату

Один із найпоширеніших прикладів – розлучення батьків. Навіть якщо дорослі переконані, що розійшлися цивілізовано, для дитини це глибока зміна.

«Якщо один із батьків раптом зникає з повсякденного життя, дитина може переживати це як реальну втрату. Це може супроводжуватися навіть процесом горювання», – пояснює психологиня.

Що можуть помітити батьки:

дитина стає більш тривожною;

повертається до поведінки молодшого віку (проситься спати разом);

боїться залишатися одна;

частіше плаче без очевидної причини.

Це сепараційна тривога – страх втратити близьку людину. Якщо при цьому дорослі не пояснюють, що відбувається, дитина може фантазувати – і ці фантазії часто страшніші за реальність.

«Це через мене»: як формується дитяча провина

Фахівчиня стверджує: особливо складно, коли розлучення або конфлікти не проговорюються. Якщо мама й тато довго приховували проблеми, а потім один із них просто зник, дитина шукає пояснення.

«Менші діти мислять егоцентрично. Якщо їм не пояснити, що відбувається, вони можуть вирішити, що причина – в них», – говорить Богдана Оліферчук.

Фрази, які діти часто не озвучують, але думають:

«Мабуть, я погано поводився».

«Якби я краще вчився, тато б не пішов».

«Я винен, що мама плаче».

Ці думки породжуєть негативні емоції, які дитина зазвичай переживає наодинці.

Закритість — спосіб пережити тривогу та нестабільність у сім’ї. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Коли дитина виконує роль дорослого

Ще одна небезпечна ситуація – коли дитину втягнули у конфлікт між батьками.

«Іноді дитина стає посередником – передає інформацію, бере на себе роль дорослого, несе відповідальність за емоції батьків. Це надмірний тягар», – каже психологиня.

У таких випадках вона може:

намагатися помирити батьків;

боятися сказати зайве слово;

відчувати відповідальність за настрій дорослих.

Це часто проявляється не лише емоційно, а й фізично: болі в животі, головний біль, часті застуди. Організм буквально реагує на хронічний стрес.

Замкненість чи агресія: дві різні, але рівноцінні реакції

Батьки часто лякаються, коли дитина починає агресувати або порушувати правила. Але психологиня звертає увагу: це теж спосіб впоратися зі стресом.

«Є діти, які замикаються, стають емоційно недоступними. А є ті, хто активно протестує, вступає в конфлікти. Насправді це залежить від темпераменту. І активна дитяча реакція іноді навіть здоровіша, ніж повне замовчування», – пояснює Богдана Оліферчук.

Якщо дитина бунтує, це означає, що в неї ще є ресурс висловлювати свої емоції. Коли ж вона повністю завмирає – це теж сигнал, просто менш помітний.

Школа, садочок і ефект дзеркала

Важливо пам’ятати: процес працює в обидві сторони.

Якщо в школі є надмірна критика, суворість або навіть булінг, дитина може приносити напругу додому – у вигляді істерик чи агресії.

І навпаки: якщо в родині несприятливий клімат, дитина може проявляти це в школі – через конфлікти з однолітками, порушення дисципліни, проблеми з навчанням.

«Зазвичай, якщо в якійсь сфері життя є труднощі, то в іншій сфері дитина це показуватиме. І це краще, адже тоді ми можемо це помітити, що десь є проблема», – каже фахівчиня.

Поведінка дитини може бути відображенням напруження в родині. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Чому важливо працювати комплексно

За словами Богдани Оліферчук, у більшості випадків робота не обмежується лише з дитиною.

«Дуже часто дитячі проблеми – це сімейні проблеми. Я завжди намагаюся дивитися комплексно: що відбувається поза симптомом, поза тією поведінкою, з якою приходить сім’я», – розповідає психологиня і додає, що іноді зміни в поведінці дитини – це запрошення для всієї родини подивитися на свої стосунки чесніше.

Що можуть зробити батьки вже зараз

Не знецінювати зміни. Навіть якщо здається, що це просто вік. Говорити про почуття. Запитати: «Що ти відчуваєш?», «Як ти це сприймаєш?» Пояснювати події простими словами. Дитина має право знати, що відбувається. Не втягувати дитину в дорослі конфлікти. Звернутися до фахівця, якщо поведінка різко змінилася.

«Це дуже сміливо – прийти до психолога. Навіть якщо батьки не знають точно, в чому проблема. Це означає, що вони готові щось змінювати», – наголошує психологиня.

Дитина відображає те, що відбувається навколо. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Дитина не є проблемою. Вона – частина системи цілої системи. І її емоції – це спосіб показати, що в цій системі щось потребує уваги. І найкраще, що можуть зробити батьки – не шукати винних, а спробувати почути цей сигнал.