Загалом ФОПи в Україні сплатили торік 59 млрд грн єдиного податку

У 2025 році фізичні особи підприємці сплатили 59 млрд грн єдиного податку. З них 47,84 млрд або 80% сплатили ФОПи, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, йдеться в аналітиці порталу Opendatabot.

В 2025 році в Україні було 0,8 млн ФОПів третьої групи із загальної кількості в 1,63 млн ФОПів. У порівнянні з 2024 роком їхня кількість зросла всього на 3,2 тис. ФОПів, проте надходження від єдиного податку за рік збільшились на 6,5% – було 55,15 млрд грн.

Львівщина – серед лідерів

Найбільше єдиного податку сплатили в Києві – 22% від загальної суми або 13,2 млрд грн. Понад 11 млрд грн з них сплатили ФОПи третьої групи.

За Києвом йдуть ФОПи Львівщини і Дніпропетровщини, які сплатили 5,4 і 5,2 млрд грн єдиного податку відповідно або по 9% від загальної суми.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2026 році через зростання мінімальної зарплати також зросли суми податків для ФОПів.