Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко розповіла подробиці оновленого законопроєкту про ПДВ для ФОП

Кабінет міністрів планує у березні подати у Верховну Раду оновлений законопроєкт про сплату податку на додану вартість для ФОП. Ключова зміна – ліміт для платників підвищать з 1 млн до 4 млн грн. Про це повідомляє Forbes.

Уряд погодив з МВФ поріг доходу, після якого сплата ПДВ для ФОП є обов’язковою. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, йдеться про 4 млн грн. Це відповідає верхній межі аналогічного ліміту в країнах Євросоюзу – 85 000 євро/рік.

Ця норма може набути чинності після завершення війни, або ж після вступу України до ЄС. Після вступу закону в дію 257 тисяч ФОПів потраплять під ліміт і будуть зобовʼязані стати платниками ПДВ.

Ця норма також увійде у великий законопроєкт разом з положеннями про скасування пільгового розмитнення посилок вартістю до 150 євро, оподаткування цифрових платформ і збереження постійного військового збору 5%.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд за результатами переговорів у листопаді узгодили на технічному рівні параметри нової 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF). Вона передбачає виконання 16 структурних орієнтирів.

У грудні 2025 року міністерство фінансів винесло на громадське обговорення законопроєкт, що передбачає обов’язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями з річним доходом понад 1 млн грн. Документ розкритикували економісти та бізнес. Через це уряд почав обговорювати з МВФ збільшення лімітів до 2-4 млн грн.