Церкву св. Параскеви у Карові збудували 1887 року на місці старої дерев’яної

У селі Карів Шептицького району понад сто років тому трапилася містична історія, свідком якої був особисто митрополит Андрей Шептицький. Про неї він розповів мамі у листі, який назвав «Чорний фортепіан». Про цю історію нагадали на сторінці «Нео Радіо Шептицький», листа зацитувала завідувачка Шептицького музею Галина Гриник.

8 квітня 1912 року у Карові ховали священника Віктора Матюка, який чверть століття був сільським парохом.

«На похорон приїхали 30 священників з сусідніх деканатів. Свою велику повагу до о. Віктора проявив митрополит Андрей Шептицький, який проводив чин похорону. Під час парастасу у церкві Святої великомучениці Параскеви П’ятниці відбулася містична подія», – розповідають на «Нео Радіо».

Віктор Матюк, окрім священства, був композитором. Митрополит згадав, що за два тижні до своєї смерті отець відвідав його і розповів, що написав нову композицію на слова молитви «Під Твою милість». Передчуваючи свою смерть, священник шкодував про те, що не встиг докінчити свій «Марш фюнебр».

«А я так дуже хотів, щоб мене похоронили при звуках цього “Жалібного маршу”, щоб саме при цих звуках, моя душа полетіла до Бога. Після кожної частини композиції цього маршу, що я її перегравав на моїм “чорнім фортепіяні”, я просив Бога, щоб враз зі мною “Марш фюнебр” дійшов до Нього...», – говорив при зустрічі з Владикою о. Матюк.

Отець Віктор Матюк написав понад 50 пісень (фото з Вікіпедії)

На його похороні у карівській церкві св. Великомучениці Параскеви присутні раптом почули нез’ясовані звуки.

«Нагло звідкілясь у спів священичого хору вмішалися якісь звуки, зовсім відмінні від співу. З уваги на натовп у церкві, вікна й двері були відкриті й не лише приявні в церкві миряни, але теж і священики переглянулися між собою, дехто перестав співати, інші звернулися до вікон, бо звідтам доходили звуки, спершу тихі, неясні, якісь начебто стримувані, приглушені. Священики перестали співати й серед цієї на кілька мить тиші, яка вчинилася, ми всі виразно почули фортепіянові акорди: це грав чорний фортепіян!», – описував цю дивовижну ситуацію митрополит у своєму листі до матері. Це були звуки авторського жалібного маршу отця Матюка.

Серед присутніх почалася паніка, всі чекали пояснення цього дива від митрополита: «Усім їм я відповів словами нашої молитви: “Великий єси, Господи, й чудні діла Твої!”». У церкві востаннє прозвучав прощальний твір її настоятеля.

Інтер’єр церкви Параскеви у Карові (фото Пeтpa Лoзи)

Отець Віктор Матюк відомий також тим, що був учнем композитора Михайла Вербицького, завдяки йому зберігся архів його вчителя, зокрема авторський текст гімну «Ще не вмерла».