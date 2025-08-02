Місто Шептицький раз на кілька століть міняє назву і кардинально – концепцію розвитку. Спочатку це був маєток вельмож, згодом – промисловий центр, тепер місто розвивається в культурному і туристичному напрямку. Цікаві факти про історію Шептицького можна почитати на краєзнавчому сайті Krystynopol.info, ми вибрали десять з них.

1. Місто змінило назву щонайменше третій раз, а якщо врахувати ще й попередні поселення, то навіть більше.

Спочатку на цьому місці були два села. Клюсів, перша письмова згадка про який за 1460 рік, населяли здебільшого українці. Тут була греко-католицька церква, українська школа. Трохи південніше було село Новий Двір (1525), яке згодом поглинув Кристинополь. Клюсів у 1768 році польський сейм продав у власність Потоцьких, воно увійшло до складу вже Червонограда.

Клюсів, Новий Двір і Кристонополь, які зараз є одним містом (карта з Вікіпедії)

1692 року Фелікс Казимир Потоцький закладає тут місто Кристинополь, яке називає на честь дружини Кристини з роду Любомирських. У 1951 році радянська влада перейменувала місто на Червоноград, яке стало шахтарським центром. 2024 року місто отримало нову назву – Шептицький.

2. Кристина Потоцька (з Любомирських) була правнучкою руського князя Олександра Острозького, останнього православного в роді. Подальші його нащадки окатоличилися. А його донька Анна навіть викопала останки батька, щоби їх заново перепоховав польський ксьондз за католицьким обрядом.

3. Палац у Кристинополі збудували на місці замку у середині XVIII століття. Господарі були заможними і любили розкіш – взорували свій маєток на французький Версаль чи варшавський Вілянув. Королівський розмах відповідав їхнім політичним амбіціям: Потоцький прагнув стати королем Речі Посполитої. Біля палацу був великий парк з фонтанами й оранжереєю. У палаці відбувалися театральні вистави, бали. Пані мала багато фрейлін, наче королева, а господар – власну армію.

Макет Кристинопільського палацу (фото ZAXID.NET)

4. Власники Кристонополя збудували ще один палац у Тульчині і парк Софіївка в Умані. Власне, туди, у Російську імперію, вони й виїхали, коли у Кристонополі австрійська влада почала ставити обмеження, зокрема, забороняла мати власне військо.

5. У Кристинопільському палаці два тижні переховувався Джакомо Казанова. Він розважався грою у карти з Потоцьким і гарно проводив там час. Сам же він у своїх спогадах називає Францішка Салезія Потоцького коханцем імператриці Анни.

6. У підземеллі палацу проводили тортури. Власники палацу були жорстокими і зверхніми. Була так звана «холодна кімната», де карали придворних Потоцьких. Найлегша покара – їх садили на самі лише хліб і воду, могли бити різками. Найгірше для молодих панянок було, коли їх за якийсь проступок виганяли з палацу. Після цього про вдале заміжжя можна було забути. У радянські часи у палаці зберігали мумію шляхтича Жевуського. Зараз у підземеллі палацу є інсталяція привида жінки в білому – як спогад про невістку Потоцьких Гертруду Комаровську, яка через них трагічно загинула.

Підземелля Кристинопільського палацу (фото ZAXID.NET)

7. У місті жив майбутній митрополит Андрей Шептицький. У кристинопільському монастирі отців василіан 14 серпня 1892 року він склав вічні чернечі обіти. Власне, це й стало причиною останнього перейменування міста. Згодом Шептицький викладав у цьому монастирі богослов’я.

Памʼятник Андрею Шептицькому біля василіанського монастиря у місті, названому на його честь (фото ZAXID.NET)

8. Кристинополь пізніше, ніж інші населені пункти Львівщини, увійшов до складу Радянського Союзу – у 1951 році під назвою Червоноград. Це сталося після домовленостей між СРСР і Польщею про обмін територіями.

9. Через такі політичні рішення у місті повністю оновилось населення. Євреїв вбили у Голокост під час Другої світової війни, українців вивезли після неї, коли місто увійшло до складу Польщі. А коли його приєднали до СРСР, звідки виїхали і поляки. До оновленого Червонограда на роботу почали з’їжджатися шахтарі з усіх куточків країни.

10. Разом з Дрогобичем це єдині міста на Львівщині, де розвивають промисловий туризм. У Шептицькому екскурсії водять на навчальну шахту при гірничо-економічному коледжі.

У навчальній шахті Шептицького проводять екскурсії (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про Кристинопільський палац, василіанський монастир та інші цікаві місця Шептицького.