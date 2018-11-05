Що привело до Львова італійського спокусника Джакомо Казанову?

Він був майстерним спокусником, а крім того, політичним шпигуном і таємним агентом. Джакомо Казанова – людина-легенда і саме цей чоловік відвідав свого часу Львів.

1767 року у Львів приїжджає найепатажніший чоловік Європи – Джакомо Казанова, на той час знаний лише як італійський мандрівник, письменник, масон і таємний агент. Образ ловеласа створили уже наступні покоління.

До Галичини він потрапив не із власної волі, але саме тут зміг виконати своє таємне шпигунське завдання.

Що привело його сюди? Чого тут шукав? Як згадує Львів у власних мемуарах? Про це дивіться у першій програмі «Тільки у Львові».