Українські агрокомпанії готують підвищити зарплати працівникам

Більшість українських агрокомпаній (83%) планують підвищити зарплати своїм працівникам у 2026 році на 10–15%, повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дослідження Agrohub. При цьому для дефіцитних та критичних спеціальностей, як от водіїв і трактористів, зарплати можуть зрости на 20–25%.

Частина компаній вже підвищила зарплати з 1 січня 2026 року, а інші планують зробити це перед початком активного сезону – у березні – квітні. Серед агрокомпаній із тваринництва (їх близько 60%) всі запланували підвищення зарплат. Основний діапазон підвищення – на 10–15%, частина розглядає до 20%. На відміну від рослинництва, де валютний фактор частково компенсує витрати, у тваринництві доходи формуються в гривні, тому компаніям складніше утримувати фінансову стабільність.

Ще одна тенденція – перехід до гнучких моделей оплати праці. Все менше компаній працюють тільки за відрядною оплатою. Натомість зарплата все частіше складається з фіксованої частини та бонусів, які залежать від виконаної роботи.

«Агробізнес зараз зосереджений на утриманні кваліфікованих працівників. Дефіцит кадрів залишається, а закрити вакансію часто дорожче, ніж утримати свого працівника», – пояснив керівник HR360 у Agrohub Дмитро Лєбєдєв.

Довідково. Дослідження охопило 18 агрохолдингів, які працюють на 2,2 млн гектарів землі та мають близько 100 елеваторів.

За даними Всеукраїнської аграрної ради, через війну в Україні бракує понад 30% аграрних працівників, тоді як до 2022 року дефіцит становив лише 10%. Основні причини – мобілізація та еміграція кваліфікованих спеціалістів.

Як писав ZAXID.NET, у 2025 році виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося на 6,8% порівняно з 2024-м: у рослинництві падіння становило 7,5%, а в тваринництві – 4,1%.