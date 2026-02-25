Героя України Дениса Прокопенка підвищили у званні

У середу, 25 лютого, Володимир Зеленський підвищив 34-річного Героя України Дениса «Редіса» Прокопенка у військовому званні. Про це йдеться в указі президента, що опублікований на сайті ОП.

Указом №195/2026 Володимир Зеленський надав Герою України Денису «Редісу» Прокопенку, який обіймає посаду командира 1 корпусу Національної гвардії України «Азов», звання бригадного генерала. До цього Денис Прокопенко мав звання полковника.

Денис Прокопенко народився 27 червня 1991 року у Києві. Він долучився до служби у батальйоні «Азов» у липні 2014 року. На посаді гранатометника брав участь у боях за Мар'їнку, Іловайськ та Широкине на Донеччині. У 2017 році Денис Прокопенко обійняв посаду командира окремого загону спеціального призначення «Азов». На той час «Редісу» було 26 років, таким чином він став наймолодшим командиром в історії Національної гвардії та Збройних сил України.

З 24 лютого по 20 травня 2022 року Денис Прокопенко командував обороною Маріуполя, зокрема, «Азовсталі», звідки потрапив у полон росіян. 21 вересня 2022 року Прокопенка та ще 214 захисників Маріуполя обміняли на колишнього народного депутата, держзрадника Віктора Медведчука.

«Редіс» нагороджений медаллю «За військову службу Україні» та орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У березні 2022 року Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання «Героя України» з врученням ордена «Золота Зірка». У квітні 2025 року Денис Прокопенко очолив 1-й корпус Національної гвардії «Азов», тоді він мав звання полковника. У серпні 2025 року Володимир Зеленський нагородив Дениса «Редіса» Прокопенка орденом Богдана Хмельницького II ступеня.