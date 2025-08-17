З квітня полковник Денис Прокопенко очолює 1-й корпус НГУ «Азов»

Президент Володимир Зеленський нагородив командира 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» полковника Дениса «Редіса» Прокопенка орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Про це свідчить указ президента від 15 серпня.

«За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Прокопенка Дениса Геннадійовича – полковника», – зокрема ідеться в указі.

Окрім Прокопенка, різними державними нагородами відзначили ще низку українських захисників.

Орденом Богдана Хмельницького нагороджують громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Орден має три ступені: I, II, III ступеня. Відзнака була заснована у травні 1995 року.

Денис Прокопенко – 34-річний полковник, який командував обороною Маріуполя (з 24 лютого по 20 травня 2022 року), та зокрема «Азовсталі», та був у полоні росіян після виходу зі заводу. Прокопенка та ще 214 захисників Маріуполя обміняли на колишнього народного депутата, держзрадника Віктора Медведчука 21 вересня 2022 року.

З 2014 року служить в «Азові» та брав участь у боях за Мар’їнку, Іловайськ, Широкине на Донеччині. Він вважається наймолодшим командиром в історії Національної гвардії та ЗСУ – коли він обійняв посаду у 2017 році, йому було 26 років.

У 2015 році Прокопенко отримав медаль «За військову службу Україні», у 2019 році – орден Богдана Хмельницького III ступеня.

19 березня 2022 року Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання «Героя України» з врученням ордена «Золота Зірка».

У квітні 2025 року полковник Денис Прокопенко очолив 1-й корпус Національної гвардії «Азов».