Справу розглянув Сихівський районий суд

У Львові судять головну бухгалтерку компанії «Ектолайн-Захід» через виведення 60,8 млн грн на рахунки фіктивних підприємств та несплату 10,95 млн грн податків. Львівська фірма займається ремонтом транспорту, виробництвом складників для військової техніки, торгівлею паливними котлами та іншими агрегатами.

Подробиці фінансової оборудки викладені в ухвалі Сихівського районного суду Львова від 19 лютого 2026 року, що розміщена в Єдиному державному реєстрі судових рішень. На початку минулого року аналітики київського управління Бюро економічної безпеки виявили підозрілі дані у документах львівського ТзОВ «Ектолайн-Захід». Зокрема, те, що головна бухгалтерка компанії Наталія Бобало протягом 2024 року переказала 60,8 млн грн на рахунки фірм, що мали ознаки фіктивності та транзитності.

У документі вказано, що 30,49 млн грн надійшло до ТзОВ «Лінсхов», 18,75 млн грн – до ТзОВ «Будсталь Юа» (нині «Агросапорт Груп»), 7,6 млн грн – до ТзОВ «Експерт дім Інвест» та 4 млн грн – до ТзОВ «Скло-Артіль» (колишня назва «Білд Хаус Груп») нібито за надані послуги, яких в реальності не було. Потім посадовиця подала до податкової служби річну декларацію з податку на прибуток підприємства, де було штучно збільшено витратну частину.

Збитки бюджету від цієї махінації правоохоронці оцінили в 10,95 млн грн. Водночас вони не встановили, хто саме дав бухгалтерці реквізити фіктивних підприємств та наказав переказати їм понад 60 млн грн.

Улітку 2025 року жінці оголосили підозру за ч.3 ст. 212 ККУ – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Тоді ж головна бухгалтерка Наталія Бобало визнала провину в одноосібному виконанні злочину.

У день оголошення підозри «Ектолайн-Захід» перерахувало до державного бюджету заборговані 10,95 млн грн. Через таке «добровільне» відшкодування збитків прокуратура та БЕБ наполягали у суді на звільненні підозрюваної бухгалтерки від кримінальної відповідальності, проте суд відхилив їхнє прохання.

Як вказала суддя Галина Шашуріна, відшкодування збитків в таких випадках можливе лише після того, як податкова служба оприлюднить повідомлення-рішення з вимогою сплатити борг за податком на прибуток, в якому буде вказана основна сума боргу та пеня за несвоєчасну оплату. «Прокурором не долучено до матеріалів клопотання ні податкового повідомлення-рішення щодо сплати штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання, ні жодних розрахунків санкцій і доказів сплати Наталією Бобало даних сум», – йдеться в ухвалі. На цій підставі суд відхилив прохання прокуратури про закриття кримінальної справи щодо бухгалтерки.

Згідно з даними платформи Vkursi, ТзОВ «Ектолайн-Захід» було зареєстроване 2014 року у Львові. Тоді власниками компанії були Костянтин Ровинський та Сергій Савченко зі Слов’янська на Донеччині, а також Ігор Михайлишин зі Львова. До 2026 року у підприємства багато разів змінювалися власники та керівництво.

Наразі його директором та бенефіціаром є львів’янин Тарас Атаманюк, статутний капітал фірми – 1,28 млн грн. За 2024 рік компанія задекларувала 409 млн грн валової виручки та 7,3 млн грн чистого прибутку.

«Ектолайн-Захід» займається ремонтом транспорту та виробництвом деталей для військової техніки, продажем опалювальних котлів тощо.

Дохід (зарплату) від «Ектолайн-Захід» у декларації за 2025 рік вказав депутат Львівської районної ради від партії «Голос» Марко Климовський. Також 1,15 млн грн від компанії за надані послуги у 2023 році отримав колишній голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, писали журналісти Lviv.media.

З-поміж згаданих правоохоронцями фірм з ознаками фіктивності – ТзОВ «Лінсхов» та ТзОВ «Агросапорт Груп» мають реєстрацію у Львові. Власником першої компанії є житель Пирятина на Полтавщині Владислав Пащенко. На нього, згідно з даними YouControl, записані ще 84 компанії. Зокрема, на нього переписали ТзОВ «Торгова компанія «Система» відомої на Львівщині родини Полуситків, товариство протягом 2021-2024 рр. було під санкціями РНБО через причетність до контрабандних схем.

«Агросапорт Груп» контролює киянка Тетяна Свиридюк, на неї зареєстровані понад 480 фірм, де вона є керівником або бенефіціаром.