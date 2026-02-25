Є продукти. які дуже важливі для здоров'я кишківника, бо підтримують нормальне травлення

Найкращий спосіб підтримувати здоровʼя кишківника – це збалансовано харчуватися, тобто, віддавати перевагу фруктам, овочам, цільнозерновим продуктам, бобовим та пісним білкам і звести до мінімуму оброблені продукти. Утім, є продукти, які надзвичайно корисні для кишківника, вони містять багато поживних речовин, необхідних для оптимального травлення, добре поєднуються один з одним. Які це продукти? Експерти назвали Martha Stewart сім найкращих продуктів для здоров’я кишківника і порадили, як їх включити у раціон для кращого засвоєння.

Які продукти підтримають здоров’я кишківника?

Ягоди

«Вони багаті на поліфеноли, рослинні сполуки, які діють як антиоксиданти та допомагають зменшити запалення в кишківнику. Ці сполуки живлять корисні кишкові бактерії, одночасно перешкоджаючи росту менш корисних мікробів. Антиоксиданти також допомагають захистити клітини кишківника від оксидативного стресу, підтримуючи загальне здоров’я травної системи та імунної системи», – каже гастроентерологиня Маргарет Швісоу.

Крім того, ягоди багаті на клітковину, яка дуже потрібна для здорового травлення. Ввести ягоди у раціон дуже легко (зараз можна використовувати заморожені). Їх можна додавати до вівсянки, салатів, йогуртів, сиру, млинців, смузі.

Йогурт

«Це чудове джерело пробіотиків, які допомагають підтримувати здоровий баланс мікробів у кишківнику. Він підтримує травлення, допомагає контролювати шкідливі бактерії та покращує такі симптоми, як здуття живота, діарея або закреп», – каже дієтологиня-нутриціологиня Лорі Райт.

Для оптимальної користі варто шукати йогурт з написом «живі та активні культури», вибирати йогурти з низьким вмістом цукру. Грецький йогурт можна додати до смузі з ягодами та вівсом, замінити ним сметану, використовувати його як основу для соусів, заправок до салатів.

Кімчі, як і йогурт, містить пробіотики. Його виготовляють шляхом ферментації пекінської капусти та корейської редьки.

«Ферментація вводить корисні бактерії, які можуть покращити мікробне різноманіття та підтримувати травлення. Ці продукти також можуть допомогти зміцнити кишковий бар’єр та підтримувати імунну систему», – каже Райт.

Крім того, овочі в кімчі містять клітковину, яка сприяє регулярності випорожнень та живить корисні кишкові бактерії. Кімчі можна поєднувати зі смаженими стравами, яйцями, стравами з рису, додавати як доповнення до гарніру, тосту.

Квасоля

«Клітковина у квасолі є одним з найкращих джерел живлення для корисних бактерій кишківника», – каже Райт.

Регулярне споживання пов’язане з більшою мікробною різноманітністю, що є ключовим показником здоров’я кишківника. Квасоля також містить резистентний крохмаль і поліфеноли, які підтримують корисні кишкові мікроби, забезпечуючи їх оптимальне функціонування.

Якщо ви вперше їсте квасолю, то почніть з ½ склянки та поступово збільшуйте споживання, щоб мінімізувати газоутворення, радить дієтологиня Долорес Вудс. Квасолю можна додавати до супів, рагу, салатів, м’яса.

Вівсянка

Овес є чудовим джерелом розчинної клітковини, яка діє як пребіотик, або їжа для корисних бактерій у кишківнику. Доведено, що пребіотики зменшують запалення та сприяють регулярному випорожненню. Розчинна клітковина також допомагає підтримувати регулярне випорожнення і підтримує здоровий рівень холестерину.

Включити вівсянку у раціон дуже просто: вівсянка на ніч чи на сніданок, млинці, кекси з вівсяного борошна, додавання вівсяних пластівців у мафіни, домашня гранола.

Листова зелень

Шпинат, капуста кале та мангольд чудово підходить для кишківника. За словами Маргарет Швізоу, все це завдяки клітковині, магнію та поліфенолам.

«Клітковина підтримує регулярне травлення, а магній допомагає підтримувати безперебійний рух організму. Поліфеноли діють як паливо для корисних кишкових бактерій», – каже вона.

Можна почати день зі зеленого смузі, додати зелень до салатів, супів (наприкінці варіння).

Сочевиця

За словами дієтолога Метью Лендрі, сочевиця багата на резистентний крохмаль, а також на розчинну та нерозчинну клітковину. Ці поживні речовини діють як пребіотики, живлять корисні кишкові бактерії та сприяють їхньому росту та активності. Сочевицю можна використовувати для супів, рагу, салатів,