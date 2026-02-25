Офіс генпрокурора оголосив підозру прокурору, який на смерть збив дитину біля Львова
Прокурору Шептицької прокуратури Руслану Кульчицькому, який вчинив смертельну ДТП на Львівщині, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинула дитина, ще одна – госпіталізована. Про це у середу, 25 лютого, повідомив головний прокурор України Руслан Кравченко.
Як йдеться у повідомленні, за фактом аварії розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
«З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП», – зазначив Руслан Кравченко.
За його словами, з огляду на те, що внаслідок аварії загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП.
Нагадаємо, 24 лютого, близько 19:00 сталась смертельна аварія за участі прокурора Шептицької окружної прокуратури. ДТП сталася біля села Смереків, що на Львівщині. Внаслідок аварії загинула неповнолітня дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Ще одна була госпіталізована. Головний прокурор додав, що бере справу під особистий контроль.