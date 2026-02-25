Внаслідок аварії загинула неповнолітня дівчинка, ще одна дитина госпіталізована

Прокурору Шептицької прокуратури Руслану Кульчицькому, який вчинив смертельну ДТП на Львівщині, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинула дитина, ще одна – госпіталізована. Про це у середу, 25 лютого, повідомив головний прокурор України Руслан Кравченко.

Як йдеться у повідомленні, за фактом аварії розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

«З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП», – зазначив Руслан Кравченко.

За його словами, з огляду на те, що внаслідок аварії загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП.

Нагадаємо, 24 лютого, близько 19:00 сталась смертельна аварія за участі прокурора Шептицької окружної прокуратури. ДТП сталася біля села Смереків, що на Львівщині. Внаслідок аварії загинула неповнолітня дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Ще одна була госпіталізована. Головний прокурор додав, що бере справу під особистий контроль.