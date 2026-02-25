Після наїзду водій кросовера втік, а потерпіла від отриманих травм загинула на місці

Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок 28-річному водію BMW X5, який на смерть збив 62-річну пішохідку та втік. Винуватця аварії звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши умовне покарання терміном 1 рік та 6 місяців.

За матеріалами справи, смертельна аварія трапилася 19 жовтня 2025 року близько 6:00 ранку на трасі Ужгород-Самбір, неподалік села Стрілковичі Самбірського району. 28-річний Мар’ян Слепко за кермом BMW X5 на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на 62-річну мешканку одного із сіл району. Після наїзду водій кросовера втік, а потерпіла від отриманих травм загинула на місці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, просив суворо його не карати. Мар’ян Слепко також пояснив, що зранку, коли сталася ДТП, надворі було ще темно, а дорога була мокра. Коли він наблизився до пішохідного переходу, він не побачив пішохода через те, що вона була вдягнена у темний одяг. Свою втечу він пояснив тим, що одразу не зорієнтувався, що сталося.

«З потерпілою у справі примирився та дійшов згоди по повному відшкодуванню. Просив призначити м'якше покарання та не позбавляти права керування транспортним засобом, оскільки офіційно працює водієм, і це є єдиним джерелом його доходу та необхідністю забезпечити лікування дитині», – йдеться у матеріалах справи.

Суддя Ігор Казан визнав Мар’яна Слепка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалій (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.