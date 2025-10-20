ДТП вчинив 27-річний мешканець Самбірщини

На Львівщині поліцейські затримали водія BMW X5, який на смерть збив 62-річну пішохідку та втік. ДТП трапилася у неділю вранці, 19 жовтня, на автодорозі Ужгород-Самбір, неподалік села Стрілковичі Самбірського району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля наїхав на пішохідку, 62-річну мешканку одного з сіл району, та втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці аварії.

Правоохоронці встановили особу винуватця ДТП – 27-річного мешканця Самбірщини, який керував автомобілем BMW X5 та затримали його.

Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили на спецмайданчик (Фото поліції)

Водію повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ та ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили на спецмайданчик.