Смертельна аварія сталася увечері 18 жовтня

У суботу, 18 жовтня, на трасі Львів – Краковець біля міста Новояворівськ на Львівщині у лобовій ДТП з легковиком Ford Kuga загинув 15-річний мотоцикліст.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько 20:20 на трасі Львів – Краковець у селі Когути Новояворівської громади. 30-річна мешканка села Чолгині на автомобілі Ford Kuga, рухаючись в напрямку Новояворівська, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила лобове зіткнення з мотоциклом Yamaha, за кермом якого був 15-річний мешканець села Підлуби Новояворівської громади. Мотоцикліст рухався в протилежному напрямку.

Водійка Ford Kuga вчинила ДТП на зустрічній смузі

Унаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці. Поліція повідомила, що винуватицю ДТП затримали. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.