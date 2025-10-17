Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп біля Миколаєва

У п’ятницю, 17 жовтня, на трасі у селі Заклад Тростянецької громади поблизу Миколаєва на Львівщині перекинувся позашляховик Grand Cherokee. У результаті аварії загинули двоє людей.

За попередніми даними поліції, близько 12:00 81-річний львів’янин за кермом автомобіля Grand Cherokee не впорався з керуванням, у результаті позашляховик злетів з траси в кювет та перекинувся. Загинули двоє пасажирів, водій та ще один пасажир отримали травми. На місці смертельної аварії працюють слідчі.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що одного постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості із забоями та закритою черепно-мозковою травмою в Стрийську лікарню, інший від госпіталізації відмовився.

Згодом в обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок аварії загинули 72-річний та 64-річний львів’яни. Ще один 65-річний пасажир, теж мешканець Львова, та водій отримали травми різної тяжкості.

За фактом аварії відкрили провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 ККУ).