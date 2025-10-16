У ДТП в гірському селі на Львівщині загинув тракторист
Тракторист не впорався з керуванням і загинув
У середу, 15 жовтня, у селі Старий Кропивник Східницької громади на Львівщині 66-річний тракторист загинув унаслідок перекидання трактора.
За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30. 66-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням трактором ДТЗ, через що той перекинувся на бік. У результаті водій отримав важкі травми, від яких помер на місці.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) ККУ.
