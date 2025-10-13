Водій, який напідпитку керував Jeep Cherokee, втік з місця аварії

Ввечері 11 жовтня на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига, у селі Майдан Ямницької громади, зіткнулися Jeep Cherokee, яким напідпитку керував 23-річний мешканець Франківська, та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся, сімох пасажирів госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 13 жовтня, на момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів, керував Mercedes-Benz 60-річний житель Львівської області.

«Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. Семеро пасажирів – мешканці Львівщини: шість жінок віком від 52 до 71 року та 32-річний чоловік - отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставлено до лікувальних закладів Калуша та Івано-Франківська», – зазначили правоохоронці.

Водій Jeep втік з місця ДТП. За кілька годин франківця затримали і встановили, що він був у стані алкогольного спʼяніння.

За порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України) йому загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.