У п’ятницю, 10 жовтня, на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига зіткнулися вантажівка MAN і Volkswagen Passat. Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 15:30 в селі Тулова Снятинської громади.

«Зіткнулися вантажний автомобіль MAN та Volkswagen. Внаслідок ДТП водій та пасажир останнього загинули на місці події», – зазначили правоохоронці.

Наразі поліція працює на місці ДТП та встановлює усі обставини аварії.