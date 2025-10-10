На Прикарпатті після зіткнення з фурою загинуло двоє людей
Аварія сталася на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига
Наразі поліція працює на місці ДТП
У п’ятницю, 10 жовтня, на трасі Стрий – Чернівці – Мамалига зіткнулися вантажівка MAN і Volkswagen Passat. Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці.
Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася близько 15:30 в селі Тулова Снятинської громади.
«Зіткнулися вантажний автомобіль MAN та Volkswagen. Внаслідок ДТП водій та пасажир останнього загинули на місці події», – зазначили правоохоронці.
Наразі поліція працює на місці ДТП та встановлює усі обставини аварії.
