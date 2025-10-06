Внаслідок наїзду Toyota Yaris загинув 38-річний мешканець села Тисменичани

В Івано-Франківській громаді сталася смертельна аварія. Внаслідок наїзду Toyota Yaris загинув 38-річний місцевий мешканець, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 6 жовтня, ДТП сталася напередодні у селі Тисменичани. 58-річний мешканець громади на Toyota Yaris, рухаючись з Надвірної у напрямку Івано-Франківська на неосвітленій ділянці дороги збив місцевого мешканця.

«Після цього Jeep Renegad та Audi A4, які рухалися позаду в попутному напрямку, зіткнулися з Toyota Yaris. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Усі водії були тверезими. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.