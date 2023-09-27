Глиняна писанка покрита поливою і має всередині невеличке калатальце

Мешканець Волині випадково виявив на городі середньовічну писанку. Чоловік вирішив показати глиняне яйце спеціалістам з Волинського краєзнавчого музею, які встановили, що вік артефакту – близько тисячі років.

Як розповів ZAXID.NET завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба, писанку на городі в селі Древині Іваничівської громади виявив Олександр Міщук. Під час сільськогосподарських робіт він помітив незвичне глиняне яйце, яке, імовірно, вимило з землі дощем. Чоловік сконтактував зі знайомим краєзнавцем, який порадив йому звернутись до музею.

Вже в установі писанку ретельно оглянули спеціалісти, які дійшли до висновку, що це – давній середньовічний артефакт. «Писанка менша, ніж звичайне куряче яйце, її довжина становить 4,5 сантиметри. У порожнині яйця є глиняне, або ж кам'яне калатальце. Скоріше за все, виріб не був іграшкою чи звичайною побутовою річчю. Імовірно, це виріб, пов'язаний з релігією», – зазначив Тарас Верба.

Спеціалісти кажуть, що писанка була виготовлена орієнтовно в XI-XII столітті. Вік писанки оцінили за аналогією з подібними розписаними яйцями, які вже знаходили на території західної України. До прикладу, в 2013 році на території сусідньої Рівненщини знайшли дуже подібну тисячолітню писанку зі схожим малюнком.

За словами Тараса Верби, ціна таких писанок на чорному ринку доволі висока. Тому чоловік, який безкоштовно передав музею цінний експонат, зробив закладу велику послугу. Незабаром писанка стане частиною нової експозиції.