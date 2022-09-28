Рештки історичного будинку виявили на глибині 30 см

Під Замковою площею у Луцьку археологи виявили рештки історичного будинку XV-XVII століття. Його розкопали на місці, де просіла бруківка по лінії від Костелу єзуїтів до Луцького замку. Наразі територію засиплять, а детально обстежувати фундамент будуть під час реконструкції площі.

Як розповів науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк «Суспільному», знахідку розкопали на глибині орієнтовно 20-30 сантиметрів на ділянці площею півтора на півтора метра. Наразі проводять розвідкові археологічні роботи за дорученням облдержадміністрації у зв’язку із загрозою провалу, там, де просіла бруківка.

За словами Віктора Баюка, Замкова площа у сучасному вигляді сформувалась в XIX столітті. Раніше це була найбільш привілейована територія Луцька для проживання. Тож на цьому місці, вірогідно, був будинок судді Луцького суду.

«Щільна забудова, як-от якийсь такий середньовічний мегаполіс. Через те на кожній ділянці ми можемо знайти якісь залишки споруд. Цікаво, що це дім судді Луцького городського суду, дім Тихна Івановича Хом’яка», – розповів археолог.

Наявність споруди на Замковій площі зафіксують, а знахідку законсервують, щоб детальніше дослідити, коли буде реконструкція цієї площі.