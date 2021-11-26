Серед знахідок є три черепи, кам'яна сокира та чотири амфори

У полі на Тернопільщині випадково виявили давнє кам'яне поховання. За попередніми оцінками, вік знайденого поховання становить понад 5 тисяч років. Виявили його під час осінніх польових робіт у полі поблизу села Озерна Борщівського району.

Про розкопки на місці знайденого кам'яного поховання повідомило «Суспільне». Виявилось, що на саркофаг у полі випадково натрапили працівники місцевого фермерського господарства села Озеряни. Під час проведення осінніх польових робіт люди помітили впадину в землі з розколотого каменю. Коли припідняли одну з плит, то побачили закопані предмети. Керівник ферми про знахідку повідомив в Тернопільський обласний центр охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини.

Як повідомила ZAXID.NET, директорка центру Марина Ягодинська, зараз на місці працюють експерти, які обгородили поховання і досліджують його вміст. Вже знайшли останки трьох людей, горщики, залишки древньої сокири та намиста з невідомо поки що матеріалу.

«Тут поховано як мінімум три людини. Ми зафіксували три черепи, які з усього кістяка найкраще збереглися. Коли знайшли гробницю, то ми гадали, що це може бути саркофаг Комарівської культури, або Давньоруської. Але коли вже дісталися до чотирьох амфор, то зрозуміли, що це скоріш за все поховання Культури кулястих амфор, тобто пізнього енеоліту», – розповіла ZAXID.NET директорка обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

У похованні також знайшли залишки крем'яної сокири та намиста. Науковець, археолог, який спеціалізується на епосі енеоліту, Михайло Сохацький каже, що поховання планують законсервувати, а кістки передати на дослідження генетикам, щоб вони визначили, чи були ці люди родичами. Адже для тієї доби характерно, щоб чоловіка і дружину ховали разом. Навіть коли чоловік помирав першим, то жінку за звичаєм вбивали і ховали в одній могилі. А от, кому належить третій череп, невідомо, тому експерти будуть досліджувати за генами їхній родинні зв'язки.

Михайло Сохацький каже, культура кулястих амфор датується третім тисячоліттям до нашої ери. «Це епоха пізнього енеоліту. Вона відрізняється від інших керамікою – горщиками у формі куль. Саркофаг зроблений з червоного пісковику, якого близько ніде немає. Тож його скоріш за все привезли сюди звідкись. І довелося тягнути камінь щонайменше за 50 кілометрів звідси, бо такі поклади є в Заліщицькому районі. Дивно, що в поховальній камері лежить троє людей. Вона для трьох осіб замала», – додає Михайло Сохацький.

Нагадаємо, це друге таке поховання, знайдене на Тернопільщині цьогоріч. Перше знайшли у квітні 2021 року поблизу села Білий Потік на Чортківщині.