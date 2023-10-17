У двох посилках до Німеччини митники виявили 100 археологічних знахідок
Датування артефактів – від VIII ст до н. е. до ХІІІ ст н. е.
У двох міжнародних посилках, які прямували до Німеччини, київські митники виявили сотню археологічних знахідок. Серед них – метальна зброя, знаряддя праці та елементи одягу скіфського часу, Русі, інших культур, періодизація яких сягає VIII століття до нашої ери.
«Під час митного контролю міжнародних відправлень, одне з яких прямувало за кордон з Черкас, а інше з м. Ічня (Чернігівщина), митники виявили 101 предмет з явними ознаками старовини. Предмети посадові особи митниці одразу скерували на експертизу до Національного музею історії України щодо встановлення належності їх до культурних цінностей», – повідомили у Київській митниці 17 жовтня.
Експерти з’ясували, що серед знахідок є такі предмети:
- 15 бронзових наконечників стріл передскіфського і скіфського часів (VIII-V ст. до н.е.);
- чотири знаряддя праці – мідно-бронзові тесла, які застосовували для видовбування корит, човнів-довбанок тощо. Період ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.)
- 54 бронзові ремінні пряжки та їхні фрагменти черняхівської культури (III-початок V ст.).
- дев’ять залізних наконечників стріл салтівської культури (V-X ст.).
- 15 залізних ножів доби Русі (X-XIII ст.).
Культурні та історичні цінності вилучили. Митники нагадують, що предмети археології не можна продавати, колекціонувати приватними особами та вивозити за межі України.