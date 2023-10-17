Найімовірніше, знахідки виявили «чорні археологи» , які займаються незаконними розкопками і продажем

У двох міжнародних посилках, які прямували до Німеччини, київські митники виявили сотню археологічних знахідок. Серед них – метальна зброя, знаряддя праці та елементи одягу скіфського часу, Русі, інших культур, періодизація яких сягає VIII століття до нашої ери.

«Під час митного контролю міжнародних відправлень, одне з яких прямувало за кордон з Черкас, а інше з м. Ічня (Чернігівщина), митники виявили 101 предмет з явними ознаками старовини. Предмети посадові особи митниці одразу скерували на експертизу до Національного музею історії України щодо встановлення належності їх до культурних цінностей», – повідомили у Київській митниці 17 жовтня.

Експерти з’ясували, що серед знахідок є такі предмети:

15 бронзових наконечників стріл передскіфського і скіфського часів (VIII-V ст. до н.е.);

чотири знаряддя праці – мідно-бронзові тесла, які застосовували для видовбування корит, човнів-довбанок тощо. Період ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.)

54 бронзові ремінні пряжки та їхні фрагменти черняхівської культури (III-початок V ст.).

дев’ять залізних наконечників стріл салтівської культури (V-X ст.).

15 залізних ножів доби Русі (X-XIII ст.).

Культурні та історичні цінності вилучили. Митники нагадують, що предмети археології не можна продавати, колекціонувати приватними особами та вивозити за межі України.