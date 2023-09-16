Вандали пошкодили човен, демонтувавши лише його частину

Біля Чернігова на березі Десни рибалки виявили давній дерев’яний човен-моноксил. Частина його була видима, решта глибоко захована у піску. Краєзнавці вирішили його не витягати, щоб не пошкодити. Однак через розголос про нього дізналися чорні археологи і демонтували частину човна, понищивши його. Історик Олександр Алфьоров пообіцяв винагороду тому, хто допоможе розшукати зловмисників.

Човен-довбанку у серпні виявили на узбережжі Десни біля Чернігова. Такі моноксили виробляли з суцільного дерева, практикували таку техніку ще від часів Русі. Тому його датування може коливатись від тисячі років до початку XX ст.

«Науковці Інституту археології НАН України обстежили човен, розчистили його частково, сфотографували й створили 3D-модель. Дно човна археологи не дослідили, оскільки воно нижче рівня річки. Над ним нависає п’ятиметровий схил, тому подальші роботи були припинені. Коли дослідження було завершене, човен засипали річковим піском», – повідомили у департаменті культури Чернігівської ОВА.

Однак «любителі старовини» відкопали носову частину дубового човна-довбанки, виламали або відрубали її і вкрали. Решта човна залишилася у схилі.

Чиновники департаменту культури, директор Чернігівського історичного музею, фахівці якого займалися музеєфікацією човна, археологи та представник Держводагентства зафіксували акт вандалізму і поки вирішують, що робити зі знахідкою далі.

Тим часом історик, науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров пообіцяв винагороду за допомогу у розшуку вандалів.

«Я заплачу 20 000 гривень тому, хто скаже у кого цей човен. Анонімність гарантую. Друзі, давайте разом пошукаємо цю пам’ятку історії, повернемо її для подальшого дослідження та покараємо злочинців», – написав він у Facebook ввечері 16 вересня.

Нагадаємо, після трагедії на Каховській ГЕС на змілілому узбережжі Дніпра біля Хортиці виявили рештки давньоруського човна. Працівники заповідника забрали його на обстеження і реставрацію.