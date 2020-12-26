Станом на 26 грудня вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спеціальному відеозверненні.

«Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти Covid-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії», – заявила фон дер Ляєн.

Також фон дер Ляєн додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.

За її словами, ЄС забезпечив достатню кількість вакцин для всього населення блоку, а також мешканців країн Європейської економічної зони.

«Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя. Але доки цього не сталося нам потрібно зберігати пильність. Ми маємо захищати себе і своїх близьких від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії», – наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що нова вакцина проти коронавірусу все ще працюватиме проти нового штаму вірусу, який швидко поширюється у Великій Британії.