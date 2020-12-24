У четвер, 24 грудня, в Сербії почалася масова вакцинація від коронавірусу. Про це повідомляє місцеве видання РТС.

Першою щеплення зробили прем'єр-міністерці країни Ані Брнабіч. Прем'єра вакцинували в Інституті вірусології, вакцин і сироваток «Торлак». Також вакцинувалися від коронавірусу міністр праці та соціального захисту, член Кризового штабу Дарія Кисич Тепавачевич і епідеміолог Предраг Кін.

Урядовці пояснили, що вакцинувалися першими, аби особисто продемонструвати безпечність вакцини.

Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech надійшли до Сербії 22 грудня. Першими провакцинують мешканців будинків для людей похилого віку в Белграді та місті Новий Сад.

Найближчим часом Сербія очікує на вакцини від китайської «Sinofarm».

Сербія першою в Європі після Великої Британії отримала вакцину Pfizer/BioNTech і стала третьою країною в Європі, яка почала кампанію вакцинації після Великої Британії і Швейцарії.