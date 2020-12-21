За результатами досліджень, ефективність BNT162b2 досягає 95%

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очікується, що ще до різдвяних свят застосування цієї вакцини у ЄС схвалить і Єврокомісія.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дозвіл на розповсюдження вакцини в Євросоюзі має дати Європейська комісія і таке рішення вона очікує до вечора.

«Це вирішальний момент в наших зусиллях, щоб доставити безпечні і ефективні вакцини європейцям! EMA тільки що опублікувало позитивний науковий висновок про вакцину BioNTech/Pfizer», – повідомила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020

Вакцина BNT162b2 вже використовується у низці країн, у тому числі - США, Канаді, Великій Британії Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці. У Німеччині та багатьох інших країнах ЄС щеплення планують розпочати до кінця поточного року.

За результатами досліджень, ефективність BNT162b2 досягає 95%, у випадку з людьми старше 65 років – більше 94%.

Серйозних побічних дій у учасників випробувань, більше 40% яких – люди віком від 56 до 85 років, поки не виявлено. У випробуваннях вакцини, яка знижує до мінімального ризик важкого перебігу атипової пневмонії Covid-19, брали участь 43,5 тисячі осіб, приблизно половина з них отримала плацебо.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що кампанія щеплення в ЄС почнеться одночасно у країнах-членах з 27 грудня. За даними ЗМІ, ЄС погодився платити 15,5 євро за дозу за вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer та BioNTech