За словами Зеленського, МОЗ вже розробило національний план вакцинації

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна вакцинуватиме від коронавірусу людей з тимчасово окупованих територій, коли отримає вакцину. Про це він заявив у своєму відеозверненні ввечері у п’ятницю, 18 грудня.

«Ми продовжуємо працювати для отримання Україною вакцин від Covid-19, дуже чекаємо на неї вкінці першого кварталу 2021 року. МОЗ вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають наші медики та військові, а також соцпрацівники, освітяни, люди, старші 60 років. Звичайно, у план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій. Ми не забуваємо про них, це наші люди, наші українці, і ми робимо усе, аби вони це відчували», – йдеться у повідомленні.

Зеленський також вірить, що термін «тимчасово окупована територія» незабаром зникне з нашого лексикону.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що вакцинацію від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення.

На першому етапі, коли буде низький доступ до вакцини і кількість вакцин не перевищуватиме 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити щонайменше 700 тис. людей: медпрацівників, військовослужбовців ООС, працівників соціальної сфери, працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку.

На другому етапі вакциною забезпечать людей віком старших за 60 років, працівників навчальних закладів, працівників структур, які гарантують безпеку держави, зокрема ДСНС, поліції тощо.

На третьому етапі вакцину від коронавірусу отримають люди віком від 17 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, а також інші категорії населення та професійних груп, які мають ризик захворюваності.