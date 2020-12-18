Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до Уряду 18 грудня розповів, чи є прогрес з розробкою української вакцини від Covid-19.

Ще у жовтні в Україні представили перші результати досліджень кандидата української вакцини. На той час науковці закінчили доклінічну фазу досліджень і мали розпочинати клінічну фазу - саме досліди на людях.

За словами Степанова, клінічні випробування вакцини ще не розпочали, оскільки перед стартом потрібно виробити хоча би 100 тис. доз вакцини.

«Була обрана відповідна виробнича база, де повинні виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне із українських фармпідприємств. Для початку треба виготовити не менше, ніж 100 тисяч доз вакцини, тому там триває процес, але цей процес неможливо завершити за один місяць», – розповів Степанов.

Раніше розробники зазначали, що якщо все йтиме ідеально – на розробку вакцини потрібно 9 місяців.

«Ці процеси не можна пришвидшувати, не можна використовувати вакцину, яка не перевірена», – додав одині з розробників вакцини, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

Нагадаємо, що вакцинацію від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення. Детальніше з етапами вакцинації можна ознайомитись за посиланням.