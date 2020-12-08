Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при випробуванні китайської вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech добилась ефективності 97%. Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, повідомляє Reuters.

«Наша команда з клінічних випробувань протягом місяця виявила, що проміжні дані показують ефективність вакцини на рівні 97%», – заявив Сетіаван.

Водночас Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 людей.

Також Сетіаван не уточнив, чи був проміжний результат клінічного випробування на пізній стадії, але інший представник Bio Farma повідомив Reuters пізніше, що компанія все ще збирає дані про ефективність із тривалого дослідження третьої фази.

Також зазначено, що Bio Farma буде чекати повних результатів. Агентство з контролю за продуктами й ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

До подання Bio Farma остаточних даних, найефективнішою вакциною вважатиметься Pfizer і BioNTech (США та Німеччина відповідно) які оголосили про ефективність їхньої вакцини у 95% за підсумками останнього, третього етапу досліджень. Саме цією вакциною вже почала щеплювати населення Велика Британія.

Британська вакцина AstraZeneca та Оксфордського університету показала в середньому 70% ефективності на фінальних випробуваннях.

Також про успішність своєї вакцини заявила американська компанія Moderna остаточно – на 94,1%, попередня оцінка ефективності становила 94,5%. Компанія заявила, що подає документи на реєстрацію препарату у США.