Всесвітня організація охорони здоров'я виступила проти примусового щеплення від коронавірусу. Проте уряди мають працювати на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації. Про це заявила директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Брайан, передає NBC.

«Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію. Однак, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію», – сказала О'Брайан.

За її словами, «особливу рекомендацію» вакцинуватись можуть отримати лише медики у відділеннях інтенсивної терапії.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан наголосив, що люди повинні самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи потрібно їм вакцинуватись.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Ґебреєсус заявив, що «з позитивними результатами випробувань вакцин в останні тижнів, світло в кінці тунелю стабільно стає яскравішим і ми можемо почати мріяти про кінець пандемії».

Водночас, раніше ВООЗ заявила про плани запровадження електронних сертифікатів вакцинації, пояснюючи це тим, що наявність таких сертифікатів спростить самі подорожі, оскільки зникне потреба у тестуванні на коронавірус при перетині кордонів.

При цьому в організації рекомендують утриматися від використання так званих «паспортів імунітету» для пацієнтів, які перехворіли коронавірусною хворобою