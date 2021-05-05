У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю. Про це йдеться у відповіді на запит «Української правди».

МОЗ заявило, що не є розпорядником вищезазначеної інформації і заявило, що вона є медичною таємницею.

«Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який надійшов від Державного управління справами, щодо вакцинування народних депутатів та апарату Верховної Ради проти Covid-19 і повідомляє. Запитувана інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації», – зазначили в МОЗ.

Станом на 5 травня від початку кампанії з вакцинації в Україні дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном. Всього щеплено 759 434 людини.

У березні МОЗ внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від Covid-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів і нардепів.