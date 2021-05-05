Вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech ефективна проти усіх штамів коронавірусу. Про це в інтерв'ю CBC заявив співзасновник фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін.

За його словами, у розробників поки що немає ніяких свідчень того, що їхня вакцина є неефективною проти котрогось зі штамів, однак науковці наразі мають дві проблеми, з якими стикаються при створенні вакцин.

Перша проблема полягає в тому, що частина нових штамів мають значно вищу інфекційність, і тому контролювати пандемію стає дедалі важче. А друга проблема полягає в тому, що штами мутують, і тому з часом наявні вакцини можуть стати проти них менш ефективними.

Щоб розв'язати другу проблему, розробники Comirnaty тестують її ефективність проти окремих штамів. І хоча Шахін впевнений, що наразі його вакцина ефективна проти усіх штамів, він запевняє, що його компанія постійно відстежує її дієвість, «щоб бути в безпеці».

Нагадаємо, що Україна вже отримала в рамках COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer. Крім того, в рамках прямого контракту між державою і виробником загалом має надійти 10 мільйонів доз цього препарату.

Вакцину Pfizer/BioNTech виготовляє німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Pfizer – це РНК-вакцина, головним компонентом якої є молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19.

Зберігати таку вакцину потрібно за температури -70°C. За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Для повної імунізації вводять дві дози з інтервалом у три тижні.

Окрім того, вакцина має чи не найменшу заявлену кількість побічних ефектів, серед яких типові реакції на вакцинацію: підвищена втома та головний біль.