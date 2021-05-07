З наступного тижня львів'янам вводитимуть другу дозу вакцини Pfizer
Нею колотимуть жителів геріатричного пансіонату й персонал, який там працює
Із наступного тижня мешканцям Львівщини, яких щепили вакциною Pfizer, почнуть вводити другу дозу. Про це в коментарі ZAXID.NET повідомив провідний спеціаліст департаменту охорони здоров'я ЛОДА з надання допомоги дорослому населенню Олег Когут.
«Мовиться про жителів геріатричних пансіонатів та персонал, який там працює. От саме вони матимуть ревакцинацію. Зараз таким препаратом активно імунізують надзвичайників і прикордонників. Щодо AstraZeneca й Coronavac, то ними провакцинованих людей будуть колоти орієнтовно всередині-наприкінці травня», – розповідає Олег Когут.
Додамо, що перерва між першою та другою дозами у кожної з трьох вакцин різна. Найменший інтервал — три тижні, якщо щепитись препаратом американського виробництва Pfizer. Майже на тиждень більше він триває після вакцинації Coronavac. І аж три місяці потрібно почекати, щоб знову ввести ін'єкцію AstraZeneca.
Нагадаємо, впродовж минулої доби першу дозу вакцинації одержали майже три тисячі мешканців Львівщини.