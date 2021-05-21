Україна розподілила по регіонах 500 тис. доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Цією партією, зокрема, щепитимуть мешканців окупованих територій, повідомило Міністерство охорони здоров’я у п’ятницю, 21 травня.

Як пояснили у міністерстві, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях – пріоритетно віком від 65 років — зможуть вакцинуватись у пунктах щеплення Донецької, Луганської, Херсонської областей, що розташовані на підконтрольній Україні території.

Вакцинація цими дозами стартує з 24 травня. Саме тоді вакцину доставлять до регіонів.

Окрім людей з окупованих територій, CoronaVac також вводитимуть військовим ЗСУ і Держспецзв’язку, патрульним поліцейським, нацгвардійцям, працівникам Державної міграційної служби, працівникам прокуратури, санаторно-курортних закладів та іншим.

У МОЗ нагадали, що CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Для повної імунізації від Covid-19 потрібно дві дози, які потрібно вводити з інтервалом у 28 днів.