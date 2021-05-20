Сертифікати, що підтверджують вакцинацію, планують видавати з кінця червня

Представники України та Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання «паспортів вакцинації». Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні, заявила віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє «Укрінформ».

Під час візиту у Брюссель вона зауважила, що розробляючи власні зразки «паспортів вакцинації», Україна тісно співпрацювала з Єврокомісією для забезпечення їх взаємосумісності з європейськими сертифікатами вакцинації.

«Весь процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався відразу з командою Європейської Комісії, яка розробляла формат Європейського цифрового паспорта (Цифрового зеленого сертифіката – ред). Тобто взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є і технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання – це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно», – сказала Стефанишина.

Стефанишина також додала, що наразі ведеться активна робота щодо нормативного оформлення цих домовленостей. За словами віце-прем’єрки, в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура. Сертифікати, що підтверджують вакцинацію, планують видавати з кінця червня.

Як інформував ZAXID.NET, вчора постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд громадян третіх країн, які, зокрема, вакциновані від коронавірусу. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тис. людей.