15-річного підлітка з Добромиля транспортували гелікоптером в лікарню до Львова

У суботу, 23 жовтня, гелікоптером аеромедичної евакуації доправили до Львова 15-річного хлопця з міста Добромиль, що на Самбірщині. Місцеві лікарі попередньо діагностували у підлітка ниркову недостатність та підозру на гострий мозковий інсульт.

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що 15-річний підліток сьогодні вранці потрапив до лікарні в Добромилі з нирковою недостатністю та підозрою на гострий мозковий інсульт. Було прийнято рішення транспортувати дитину на обстеження та лікування до Львова.

У хлопця попередньо діагностували ниркову недостатність та ознаки інсульту (фото медиків)

Вертоліт аеромедичної евакуації приземлився на стадіоні в Добромилі. Близько 11:45 хлопця вже доправили до міської лікарні швидкої допомоги Львова, там провели комп’ютерну томографію. Далі автомобілем швидкої допомоги хлопця перевезли в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де він перебуватиме на лікуванні.

Раніше 17 жовтня зі Славського до Львова у важкому стані госпіталізували 11-річного хлопчика, який раптово впав у мозкову кому, а 4 жовтня, до львівської міської дитячої лікарні гелікоптером з Кам’янки-Бузької доправили тримісячне немовля, у якого діагностували судомний синдром.