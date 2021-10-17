Хлопчика у важкому стані доправили до міської дитячої лікарні

Зі Славського до Львова у важкому стані госпіталізували 11-річного хлопчика, який раптово впав у мозкову кому. Дитину доправили до лікарні гелікоптером у неділю пообіді, 17 жовтня, повідомив обласний центр екстренної медичної допомоги у Facebook.

Хлопчика госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Лікарі ще не готові коментувати стан пацієнта. ZAXID.NET відомо, що дитина у важкому стані і зараз перебуває у реанімації.

Причина, чому хлопчик впав у мозкову кому, буде відома після того, як йому проведуть аналізи, зокрема МРТ головного мозку.

Нагадаємо, у суботу, 16 жовтня, до Львівського обласного клінічного перинатального центру поліцейським гелікоптером доправили вагітну 36-річну мешканку Борислава, у якої почалися передчасні пологи. Також напередодні санавіація госпіталізувала до Львова 62-річного мешканця Буського району із гострим мозковим інсультом.