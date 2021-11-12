За порушення ПДР жінці загрожує 340 грн штрафу

У центрі Чернівців водійка Peugeot 207 заблокувала проїзд «швидкої» з важкохворою пацієнткою. Інцидент стався ввечері четверга, 11 листопада, коли медики приїхали на виклик на просп. Незалежності. Попри прохання медиків не блокувати виїзд, жінка спеціально припаркувала авто біля «швидкої». Важкохвору пацієнтку вдалося відвезти лише після того, як на місце прибули патрульні, які спробували відсунути припаркований Peugeot.

Про інцидент на просп. Незалежності у п’ятницю, 12 листопада, повідомила інформагенція «АСС». Цей випадок підтвердила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

«До нас звернулись медики й повідомили, що в автомобілі швидкої на проспекті Незалежності перебуває важкохвора пацієнтка, однак вони не можуть доставити її до лікарні через перегороджений проїзд. Коли приїхали патрульні, водіїв автомобіля, який заважав проїзду, не було на місці інциденту. Патрульні почали штовхати автомобіль, щоб відгородити проїзд. В той момент з'явилась водійка й поскаржилась патрульним, що вона хотіла припаркуватись трішки далі, однак автомобіль швидкої її не пропустив», – розповіла ZAXID.NET Юлія Замерзляк.

Після суперечки на водійку Peugeot склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП (порушення ПДР). За блокування виїзду «швидкої» їй загрожує всього 340 грн штрафу.