Після нападу на фельдшера до закладу у Рівному виїхала ще одна бригада невідкладної допомоги

Увечері 20 грудня п’яний 34-річний хуліган вдарив кулаком в обличчя 56-річного фельдшера, який приїхав на виклик до травмованого у заклад громадського харчування у Рівному. Від удару розбилася скринька з медпрепаратами. Колега медпрацівника одразу викликала ще одну «швидку» допомогу та поліцію. До приїзду правоохоронців нападника затримали очевидці події.

Повідомлення про напад на фельдшера надійшло у поліцію о 20:12 у понеділок, 20 грудня. На місці поліцейські встановили, що близько 20-ї години бригада медиків прибула на виклик до травмованого чоловіка у заклад громадського харчування на вулиці Орлова. Аби оглянути потерпілого, працівники «швидкої» підняли його та допомагали дійти до автомобіля. «У цей час його нетверезий товариш, 34-річний житель обласного центру, почав нецензурно лаятися і звинувачувати 56-річного фельдшера у неправильному наданні допомоги. Зловмисник вдарив фельдшера кулаком в обличчя. Від удару медичний ящик упав на землю, препарати розсипалися, а скляні ампули розбилися», — ідеться у повідомленні поліції Рівненської області.

Колега фельдшера одразу викликала ще одну «швидку» та поліцейських. До приїзду правоохоронців зловмисника допомогли затримати очевидці. За фактом вчинення хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмисник за результатами медичного огляду перебував у стані алкогольного сп’яніння. За вчинене йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до п'яти років.