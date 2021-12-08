В анонімному кабінеті вакцинації в Ужгороді щеплення від коронавірусу зробили вже понад 200 медпрацівників. Усі вони мали підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19 без внесення жодних даних у відповідну медичну систему. Загалом у кабінеті анонімної вакцинації щеплення зробили понад 1,4 тис. людей. Серед тих, хто прийшов вакцинуватися були медпрацівники, держслужбовці, військові, вчителі та ті люди, які не робили щеплення з релігійних міркувань.

Як під час прес-конференції в Ужгородському прес-клубі у середу, 8 грудня, повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, у період із 17 листопада 2021 року в анонімний кабінет вакцинації зробити щеплення від коронавірусу прийшло 1420 людей. Це мешканці різних районів Закарпаття, а також люди з інших регіонів України. Усі 1420 людей мали підроблені сертифікати про вакцинацію без внесення жодних даних у систему, тобто отримали папір з фальшивою інформацією про вакцинацію, з печатками різних медзакладів та підписами лікарів. Віктор Петров розповів, що медики в анонімному кабінеті вакцинації зустрічали і білі, і жовті сфальсифіковані сертифікати та навіть угорські підроблені свідоцтва про вакцинацію з неробочими QR-кодами.

«За весь період роботи анонімного кабінету вакцинації до нас приходили цілі групи громадян. Загалом щеплення від ковіду отримали 1420 людей, які мали просто папери, які є підробленими. Ми переконали цих людей зробити все правильно, і зараз у них є і щеплення, і їхні дані внесені у систему. Із тих, хто до нас звернувся, були, зокрема, 202 медпрацівники, 107 держслужбовців, 370 освітян, 20 підприємців, 65 військових, а також 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад. Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат», – розповів Віктор Петров.

Також лікар наголосив що за час роботи анонімного кабінету вакцинації від коронавірусу всього дев’ять людей у своїй інформованій згоді вказали дані, які неможливо було ідентифікувати в системі. «Припускаю, що ці люди мали також підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, проте вже з внесенням даних до усіх медичних систем. Тобто фактично лише ця кількість щепилась анонімно, хоча для української медичної системи ці люди були вже щеплені», – сказав Віктор Петров.

За даними лікаря, більшість людей, які скористалися можливістю отримати щеплення анонімно навіть не знали, що їхні дані не вносились до жодних медичних систем і боялися звертатися до медпрацівників, оскільки думали, що вже не мають права зробити вакцинацію від коронавірусу.

Ініціатор запровадження кабінету анонімної вакцинації, керівник кафедри соціальної роботи УжНУ, депутат Закарпатської облради Федір Шандор наголосив, що Закарпаття, як і всі регіони України масово списує невикористані дози вакцин, при цьому в сторону медиків, які закликають пацієнтів не боятися і приходити робити щеплення, щоб зберегти життя, лунає критика від керівництва МОЗ. «На 17 листопада ми мали інформацію про понад 4 тисячі підроблених сертифікатів про вакцинацію у Закарпатській області, зараз є дані вже про понад 13 тисяч підробок», – наголосив Федір Шандор.

За його словами, ініціатива із запровадження анонімного кабінету вакцинації від коронавірусу має на меті показати людям, які зробили помилку і придбали підроблений сертифікат, що медики – не є їхні вороги, і переконати прийти й зробити щеплення. Федір Шандор також зазначив, що поки такий кабінет довіри працює тільки в Ужгороді. Проте, розглядається можливість запровадити таку ініціативу і в Мукачеві, Іршаві та Рахові.

Наразі кабінет анонімної вакцинації працює в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). Медики обіцяють не засуджувати пацієнтів, не ставитимуть лишніх запитань, не будуть присоромлювати за їх попередні помилки та переконання щодо вакцинації.

Нагадаємо, 17 листопада на Закарпатті вперше в Україні запровадили кабінет анонімної вакцинації для людей, які мають підроблений сертифікат про вакцинацію, але фактично не робили щеплення. За кілька днів після старту роботи кабінету Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, назвав відкриття на Закарпатті анонімного пункту вакцинації від Covid-19 незаконним, підкресливши, що «ніякої анонімності бути не може». Натомість ініціатори запровадження вакцинації наголошували, що зверталися до місцевого департаменту охорони здоров’я з такою ініціативою, а міністр не розібрався у ситуації.